Пожалуйста помогите очень надо!!!))) 1.что такое деепричасный оборот? 2.что такое п??ичастный оборот? 3.суффиксы причастного оборота? 4.суффиксы деепричастного оборота?

Русский язык
Пожалуйста помогите очень надо!!!))) 1.что такое деепричасный оборот? 2.что такое п??ичастный оборот? 3.суффиксы причастного оборота? 4.суффиксы деепричастного оборота?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Деепричастные обороты это - особая форма глагола, которая имеет признаки глагола( вид, возвратность и др.) и наречие неизменяемость.
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