Пожалуйста помогите очень надо!!!))) 1.что такое деепричасный оборот? 2.что такое п??ичастный оборот? 3.суффиксы причастного оборота? 4.суффиксы деепричастного оборота?
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Пожалуйста помогите очень надо!!!))) 1.что такое деепричасный оборот? 2.что такое п??ичастный оборот? 3.суффиксы причастного оборота? 4.суффиксы деепричастного оборота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Деепричастные обороты это - особая форма глагола, которая имеет признаки глагола( вид, возвратность и др.) и наречие неизменяемость.
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