Пожалуйста помогите очень надо!!!))) 1.что такое деепричасный оборот? 2.что такое п??ичастный оборот? 3.суффиксы причастного оборота? 4.суффиксы деепричастного оборота?

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Пожалуйста помогите очень надо!!!))) 1.что такое деепричасный оборот? 2.что такое п??ичастный оборот? 3.суффиксы причастного оборота? 4.суффиксы деепричастного оборота?

Автор: Гость