Пожалуйста помогите!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! НУжно придумать предложения с этими словами:словообразование; согласные. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!☺

Русский язык
Пожалуйста помогите!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! НУжно придумать предложения с этими словами:словообразование; согласные. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня в школе мой младший брат изучал тему "Гласные и согласные звуки". Когда я пишу сочинение, мне часто приходится пользоваться словообразованием.
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