Пожалуйста помогите!!! Окружающий мир -4 класс. Задание - " верны ли эти утверждения? Обведите " Да " или " Нет ". 1) Князь Владимир заботился об обороне Русь-( да, нет.) 2) При князе Владимире Русь приняла христианство- ( ...

Обществознание

Пожалуйста помогите!!! Окружающий мир -4 класс. Задание - " верны ли эти утверждения? Обведите " Да " или " Нет ". 1) Князь Владимир заботился об обороне Русь-( да, нет.) 2) При князе Владимире Русь приняла христианство- ( да,нет ). 3) Несмотря на принятие новой веры, изображения старых языческих богов продолжали стоять в центре Киева-( да, нет .) 4)Столицей Руси при Владимере был Киев-( да, нет .) Дайте мне ответы На 1)и 4) вопрос ! Ответ на 2) и 3) я знаю- 2)- Да , 3)- Нет( у нас в учебнике написано, а про 1), 4) вопрос нечего не написано ! Извините что так много написала, простите за ошибки! ПОМОГИТЕ!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

Автор: Гость