Пожалуйста помогите!!! Окружающий мир -4 класс. Задание - " верны ли эти утверждения? Обведите " Да " или " Нет ". 1) Князь Владимир заботился об обороне Русь-( да, нет.) 2) При князе Владимире Русь приняла христианство- ( ...
Обществознание
Пожалуйста помогите!!! Окружающий мир -4 класс. Задание - " верны ли эти утверждения? Обведите " Да " или " Нет ". 1) Князь Владимир заботился об обороне Русь-( да, нет.) 2) При князе Владимире Русь приняла христианство- ( да,нет ). 3) Несмотря на принятие новой веры, изображения старых языческих богов продолжали стоять в центре Киева-( да, нет .) 4)Столицей Руси при Владимере был Киев-( да, нет .) Дайте мне ответы На 1)и 4) вопрос ! Ответ на 2) и 3) я знаю- 2)- Да , 3)- Нет( у нас в учебнике написано, а про 1), 4) вопрос нечего не написано ! Извините что так много написала, простите за ошибки! ПОМОГИТЕ!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Ответ(ы):
Гость:
1.да 2.да 3.нет 4.да И на будущее..Учи историю она тебе Уууух как пригодится в 6 классе :))
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