Пожалуйста помогите!!! Определите давление и силу давления, которые показывают с??ой воды высотой 1,5 м на дно сосуда площадью 0,04 м².

Физика
Пожалуйста помогите!!! Определите давление и силу давления, которые показывают с??ой воды высотой 1,5 м на дно сосуда площадью 0,04 м².
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