Пожалуйста помогите!!! Определите давление и силу давления, которые показывают с??ой воды высотой 1,5 м на дно сосуда площадью 0,04 м².

Физика

Пожалуйста помогите!!! Определите давление и силу давления, которые показывают с??ой воды высотой 1,5 м на дно сосуда площадью 0,04 м².

Автор: Гость