!!!!!!!Пожалуйста, помогите ответить на вопросы!!!!!!!!! Глава Фаталист в произведении Герой нашего времени 1. Какие были действующие лица? И какова была их дальнейшая судьба? 2. Что произошло в этой главе?

Литература
!!!!!!!Пожалуйста, помогите ответить на вопросы!!!!!!!!! Глава Фаталист в произведении Герой нашего времени 1. Какие были действующие лица? И какова была их дальнейшая судьба? 2. Что произошло в этой главе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Действующие лица:Григорий Александрович Печёрин,пранорщик •Максим Максимыч,штабс-капитан •Бэла,черкшенка,дочь князя •Казибич,черкес •Азамат,черкес,сын князя •Княжна Мери Лиговская • Вера •Грушинский,юнкер •Доктор Вернер •Вулич, поручник.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить 113
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста решить задачу по физике ном.1
Ответить
Английский язык
Помогите!!! Нужно написать письмо на английском языке отвечая на вопросы про Питер. Прошу! Срочно! Мне не поможет переводчик, т.к там не очень грам...
Ответить
Английский язык
Ответ на вопрос : who discovered america ?
Ответить
Математика
Запишите в развернутом виде число 14683
Ответить