!!!!!!!Пожалуйста, помогите ответить на вопросы!!!!!!!!! Глава Фаталист в произведении Герой нашего времени 1. Какие были действующие лица? И какова была их дальнейшая судьба? 2. Что произошло в этой главе?
Литература
!!!!!!!Пожалуйста, помогите ответить на вопросы!!!!!!!!! Глава Фаталист в произведении Герой нашего времени 1. Какие были действующие лица? И какова была их дальнейшая судьба? 2. Что произошло в этой главе?
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1Действующие лица:Григорий Александрович Печёрин,пранорщик •Максим Максимыч,штабс-капитан •Бэла,черкшенка,дочь князя •Казибич,черкес •Азамат,черкес,сын князя •Княжна Мери Лиговская • Вера •Грушинский,юнкер •Доктор Вернер •Вулич, поручник.
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