!!!!!!!Пожалуйста, помогите ответить на вопросы!!!!!!!!! Глава Фаталист в произведении Герой нашего времени 1. Какие были действующие лица? И какова была их дальнейшая судьба? 2. Что произошло в этой главе?

Литература

!!!!!!!Пожалуйста, помогите ответить на вопросы!!!!!!!!! Глава Фаталист в произведении Герой нашего времени 1. Какие были действующие лица? И какова была их дальнейшая судьба? 2. Что произошло в этой главе?

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