Пожалуйста помогите,ответить на загадки,буду очень благодарна. 1.Загадка.Як я лiт??ю,то спокою не маю:ви за мною бiгаэте.А як мое чадо до вас лiзти радо,ви його об землю кидаєте.Отак бува в лiтi.Де ж та правда в свiтi? 2.Що т...
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Пожалуйста помогите,ответить на загадки,буду очень благодарна. 1.Загадка.Як я лiт??ю,то спокою не маю:ви за мною бiгаэте.А як мое чадо до вас лiзти радо,ви його об землю кидаєте.Отак бува в лiтi.Де ж та правда в свiтi? 2.Що то воно: у воді водиться, з хвостом родиться, А як виростає, Хвіст відпадає? 3.Два ряди сорочок, а між ними фартушочок. 4.Як не бий, він не заплаче, тільки сам завзято скаче. 5.Їду-їду - ні коліс, ні сліду 6.Летить стріла вогняна,ніхто її не спійма 7.Мене б'ють, товчуть, печуть, ріжуть, А я все терплю і всім добром плачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Жаба 3. Зуби і язик. 4. М'яч 5. Човен (мабуть) 6. Блискавка 7. Хліб
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