Пожалуйста помогите ответить по истории на вопросы...долго не было в школе теперь ??от делать надо! -10 1 сапоставте достижения науки в странах халифата и Византии;чем вы объясните некоторое сходства 2 в чём было различие на...

История

Пожалуйста помогите ответить по истории на вопросы...долго не было в школе теперь ??от делать надо! -10 1 сапоставте достижения науки в странах халифата и Византии;чем вы объясните некоторое сходства 2 в чём было различие назначений христианских и мусульманских храмов ? как это различие отразилось в их устройстве и украшение 3- 4 почему арабский язык назвали"латынью востока" 5 какие культурные достижения позаимствовала у арабов западная Европа -11 1.используя иллюстрацию опишите снаряжения рыцаря ,замок и его осаду 2 какие качества особенно ценились среди феодалов?каково было понимание рыцарской чести? 3- -12 1какие повинности и почему несли зависимые крестьяне в пользу фиодлов?какие виды крестьянской зависимости в средние века вы знаете 2в чём обладала власть фиодала над зависимыми крестьянами 3в чём смыл пословицы "с кого раз сдерёшь шкуру ,того не дострижёшь дважды 4 от чего зависело неодинаковое отношение к труду рабов и крестьян 5почему в то время было неизбежно господство натурального хозяйства

Автор: Гость