Пожалуйста помогите ответить по истории на вопросы...долго не было в школе теперь ??от делать надо! -10 1 сапоставте достижения науки в странах халифата и Византии;чем вы объясните некоторое сходства 2 в чём было различие на...
История
Пожалуйста помогите ответить по истории на вопросы...долго не было в школе теперь ??от делать надо! -10 1 сапоставте достижения науки в странах халифата и Византии;чем вы объясните некоторое сходства 2 в чём было различие назначений христианских и мусульманских храмов ? как это различие отразилось в их устройстве и украшение 3- 4 почему арабский язык назвали"латынью востока" 5 какие культурные достижения позаимствовала у арабов западная Европа -11 1.используя иллюстрацию опишите снаряжения рыцаря ,замок и его осаду 2 какие качества особенно ценились среди феодалов?каково было понимание рыцарской чести? 3- -12 1какие повинности и почему несли зависимые крестьяне в пользу фиодлов?какие виды крестьянской зависимости в средние века вы знаете 2в чём обладала власть фиодала над зависимыми крестьянами 3в чём смыл пословицы "с кого раз сдерёшь шкуру ,того не дострижёшь дважды 4 от чего зависело неодинаковое отношение к труду рабов и крестьян 5почему в то время было неизбежно господство натурального хозяйства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симеон (893–927), получивший образование в Константинополе, считается величайшим из болгарских правителей. Он всю жизнь стремился покорить Константинополь и сражался с византийскими войсками в 894, 896, 904, 913 и в 920–924. В результате ему удалось расширить территорию Болгарского царства от Адриатического моря на западе и до Черного – на востоке. Симеон создал на междуречье рек Лим и Ибар зависимое от него государство сербов, которое через несколько лет после его смерти отделилось от Болгарии. В 895 власти Византии заключили союз с венграми, пытаясь ослабить растущую мощь Болгарского государства. В 927 Симеон объявил себя «царем болгар и греков» и повысил болгарское архиепископство до уровня патриархата. В период его правления София превратилась в крупный центр просвещения и колыбель славянской литературы. При Симеоне многие византийские книги по праву и теологии переводились на староболгарский язык, был составлен первый свод славянских судебных законов.
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