Пожалуйста,помогите переведите на казахский язык.Мой любимый зимний вид спорта ф??гурное катание.Фигурное катание один из самых популярных и красивых зимних видов спорта,входящих в программу Олимпийских игр.Моей любимой спортсм...

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Пожалуйста,помогите переведите на казахский язык.Мой любимый зимний вид спорта ф??гурное катание.Фигурное катание один из самых популярных и красивых зимних видов спорта,входящих в программу Олимпийских игр.Моей любимой спортсменкой является Ирина Слуцкая.На мой взгляд,она лучшая российская фигуристка.Мне очень нравится этот вид спорта.ПОМОГИТЕЕЕЕ ПРОШУУУУУУ!!!!!

Автор: Гость