Пожалуйста,помогите переведите на казахский язык.Мой любимый зимний вид спорта ф??гурное катание.Фигурное катание один из самых популярных и красивых зимних видов спорта,входящих в программу Олимпийских игр.Моей любимой спортсм...

Қазақ тiлi
Пожалуйста,помогите переведите на казахский язык.Мой любимый зимний вид спорта ф??гурное катание.Фигурное катание один из самых популярных и красивых зимних видов спорта,входящих в программу Олимпийских игр.Моей любимой спортсменкой является Ирина Слуцкая.На мой взгляд,она лучшая российская фигуристка.Мне очень нравится этот вид спорта.ПОМОГИТЕЕЕЕ ПРОШУУУУУУ!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Менің сүйікті қысқы спорт түрі-мәнерлеп сырғанау.Мәнерлеп сырғанау ең танымал бірі және әдемі қысқы спорт түрлерін бағдарламаға кіретін Олимпиада ойындарының.Менің сүйікті көшбасшы болып табылады Ирина Слуцкая.Менің ойымша,ол ең үздік ресейлік мәнерлеп сырғанаушы.Маған ұнайды бұл спорт түрі
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