Пожалуйста помогите перевести аңыз бен ертегінің айырмашылығы кандай ? Аңыз кейі??керлері кімдер ? Аңызда олар қандай адам болып суреттеледі ? пожалуйста.
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите перевести аңыз бен ертегінің айырмашылығы кандай ? Аңыз кейі??керлері кімдер ? Аңызда олар қандай адам болып суреттеледі ? пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Ертегілер ойдан шығарылған әңгіме. Ертегінің кейіпкерлеріойдан шығарылған, сиқылры адамдар немесе жануарлар. Ал аңыздар бұл өмірде болған оқиға. Аңыздың кейіпкерлері ертеде өмір сүрген ұлы адамдар
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