Пожалуйста, помогите разобрать по членам предложения. Упущенное время самым дли??ным арканом не поймаешь.
Русский язык
Пожалуйста, помогите разобрать по членам предложения. Упущенное время самым дли??ным арканом не поймаешь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее отсутствует Сказуемое - не поймаешь Не поймаешь ( чем?) арканом. Арканом - дополнение Арканом ( каким?) самым длинным. Самым длинным - определение Не поймаешь ( чего?) время. Время - дополнение Время ( какое?) упущенное. Упущенное - определение
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