Пожалуйста помогите разобрать по составу следующие слова: школа,птенцов,занятия,??асов,летом,предметам.Очень надо!!!!!!!! И пожалуйста побыстрее!!!!!!!!

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Пожалуйста помогите разобрать по составу следующие слова: школа,птенцов,занятия,??асов,летом,предметам.Очень надо!!!!!!!! И пожалуйста побыстрее!!!!!!!!

Автор: Гость