Пожалуйста помогите разобрать по составу следующие слова: школа,птенцов,занятия,??асов,летом,предметам.Очень надо!!!!!!!! И пожалуйста побыстрее!!!!!!!!
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Пожалуйста помогите разобрать по составу следующие слова: школа,птенцов,занятия,??асов,летом,предметам.Очень надо!!!!!!!! И пожалуйста побыстрее!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Школ-корень а-оканчание.пт-корень, енц-суффикс ов-окончание.лет-корень ом-окончания.час-корень,ов-окончание.заня-корень,ти-суффикс я-окончание.предмет-корень,ам-окончание
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