Пожалуйста помогите решить хотябы одно. Назовите коэффиценты линейной функции у=??х +m 1) y =2х+3. 2)у = х-6. 3) у=19х-15. 4) у = -х+11.
Алгебра
Пожалуйста помогите решить хотябы одно. Назовите коэффиценты линейной функции у=??х +m 1) y =2х+3. 2)у = х-6. 3) у=19х-15. 4) у = -х+11.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) k=2 2) k=1 3) k=19 4) k=-1
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