Пожалуйста помогите решить Рассчитайте объём (л) хлора (н.у.), который может проре??гировать с магнием массой 4,8 кг. Запишите число:

Химия

Пожалуйста помогите решить Рассчитайте объём (л) хлора (н.у.), который может проре??гировать с магнием массой 4,8 кг. Запишите число:

Автор: Гость