Пожалуйста помогите решить Рассчитайте объём (л) хлора (н.у.), который может проре??гировать с магнием массой 4,8 кг. Запишите число:

Химия
Пожалуйста помогите решить Рассчитайте объём (л) хлора (н.у.), который может проре??гировать с магнием массой 4,8 кг. Запишите число:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.8г    хл Mg +CI2  =  MgCI2        х=4,8 *22,4/24=4,48л CI2 24г     22,4л
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