Пожалуйста помогите решить Рассчитайте объём (л) хлора (н.у.), который может проре??гировать с магнием массой 4,8 кг. Запишите число:
Химия
Пожалуйста помогите решить Рассчитайте объём (л) хлора (н.у.), который может проре??гировать с магнием массой 4,8 кг. Запишите число:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.8г хл Mg +CI2 = MgCI2 х=4,8 *22,4/24=4,48л CI2 24г 22,4л
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