Пожалуйста помогите решить с действиями а)130536:444-5829:87+58606 б) 14 умножить(3600 умножит?? 18-239200:46
Математика
Пожалуйста помогите решить с действиями а)130536:444-5829:87+58606 б) 14 умножить(3600 умножит?? 18-239200:46
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (130536:444)-(5829:87)+58606 294-67+58606 227+58606= 58833 б) 14•(3600•18-239200:46) 14•(64800-5200) 14• 59600=834400
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