Пожалуйста помогите решить с действиями а)130536:444-5829:87+58606 б) 14 умножить(3600 умножит?? 18-239200:46

Математика
Пожалуйста помогите решить с действиями а)130536:444-5829:87+58606 б) 14 умножить(3600 умножит?? 18-239200:46
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (130536:444)-(5829:87)+58606 294-67+58606 227+58606= 58833 б) 14•(3600•18-239200:46) 14•(64800-5200) 14• 59600=834400
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумайте 4-6 предложений на тему белки
Ответить
Русский язык
Какая орфограмма в слове безыскусственный после приставки без
Ответить
Русский язык
Укажите ошибку в образовании страдательных причастий прошедшего времени. 1)разб??ть-разбитый 2)победить-побежденный 3)потерять-потеренный 4...
Ответить
География
Ветер какого направления особенно досаждал голландским морякам
Ответить
Русский язык
Разобрать предложения по членам: 1. Первый луч солнца через неплотно притворенные ставни золотил печь, недавно крашенные стены, увешенные картинкам...
Ответить