Пожалуйста, помогите решить такую задачу и написать краткую запись. Вот задача: От посадки огурцов до появления первых плодов проходит 65 суток. Когда нужно посадить огурцы, чтобы начать сбор урожая 15 июля?

Гость: Гость:

РЕШЕНИЕ Надо вычесть даты Записываем в "американском" формате - это ГГ.ММ.ДД. - обратном от русского. 15 июля 2016 года =16.07.15 - 65 дн (= 0 лет 2 мес.5 дн) = (16-0=16) год (7-2=5) мес.(15-5=10) день = 16.05.10 = 10 мая 2016 года. Если совсем точно. то 11 мая - в мае 31 день