Пожалуйста помогите решить задачку !!!! Из пунктов А и В, между которыми было 700 км ??ышли навстречу друг другу 2 поезда. На каком расстоянии друг от друга они будут через 3 часа, если скорость 1 поезда 60 км в час, второго –...

Математика

Пожалуйста помогите решить задачку !!!! Из пунктов А и В, между которыми было 700 км ??ышли навстречу друг другу 2 поезда. На каком расстоянии друг от друга они будут через 3 часа, если скорость 1 поезда 60 км в час, второго – 80 км в час. Через сколько часов произойдёт встреча

Автор: Гость