Пожалуйста помогите решить задачку !!!! Из пунктов А и В, между которыми было 700 км ??ышли навстречу друг другу 2 поезда. На каком расстоянии друг от друга они будут через 3 часа, если скорость 1 поезда 60 км в час, второго –...
Математика
Пожалуйста помогите решить задачку !!!! Из пунктов А и В, между которыми было 700 км ??ышли навстречу друг другу 2 поезда. На каком расстоянии друг от друга они будут через 3 часа, если скорость 1 поезда 60 км в час, второго – 80 км в час. Через сколько часов произойдёт встреча
Ответ(ы):
Гость:
1)60+80=140(км)- сближаються в час. 2)140*3=420(км)- сблизяться за 3 часа. 3)700-420=280(км)-будет расстояние через 3 часа. 4)700:140=5(ч) Ответ:Встреча произойдёт через 5 часов.
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