Пожалуйста помогите решить задачу:Из 15,5 м ткани сшили 5,одинаковых костюмов,после этого 1,5м ткани отсталось.Сколько метров ткани истратили на один костюм?

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу:Из 15,5 м ткани сшили 5,одинаковых костюмов,после этого 1,5м ткани отсталось.Сколько метров ткани истратили на один костюм?

Автор: Гость