Пожалуйста помогите решить задачу:Из 15,5 м ткани сшили 5,одинаковых костюмов,после этого 1,5м ткани отсталось.Сколько метров ткани истратили на один костюм?
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу:Из 15,5 м ткани сшили 5,одинаковых костюмов,после этого 1,5м ткани отсталось.Сколько метров ткани истратили на один костюм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем сколько ткани потратили на костюы: 15.5-1.5=14. На один костюм потратили 14:5=2.8 метра
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