Пожалуйста, помогите решить задачу: Какую массу соляной кислоты с массовой частью хлороводорода 14.3% нужно взять для растворения оксида железа(III) количеством вещества 0.03 моль? Нужно с ходом решения. Оригинал задачи на с...

Химия

Пожалуйста, помогите решить задачу: Какую массу соляной кислоты с массовой частью хлороводорода 14.3% нужно взять для растворения оксида железа(III) количеством вещества 0.03 моль? Нужно с ходом решения. Оригинал задачи на случай, если мои способности переводчика не совершенны: Яку масу хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 14.3% слід взяти для розчинення ферум(III) оксиду кількістю речовини 0.03 моль?

Автор: Гость