Пожалуйста, помогите решить задачу: Какую массу соляной кислоты с массовой частью хлороводорода 14.3% нужно взять для растворения оксида железа(III) количеством вещества 0.03 моль? Нужно с ходом решения. Оригинал задачи на с...
Химия
Пожалуйста, помогите решить задачу: Какую массу соляной кислоты с массовой частью хлороводорода 14.3% нужно взять для растворения оксида железа(III) количеством вещества 0.03 моль? Нужно с ходом решения. Оригинал задачи на случай, если мои способности переводчика не совершенны: Яку масу хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 14.3% слід взяти для розчинення ферум(III) оксиду кількістю речовини 0.03 моль?
Ответ(ы):
Гость:
Будем надеяться,что навыки переводчика у Вас совершенны)) 6HCl+Fe2O3=2FeCl3+3H2O n(Fe2O3):n(HCl)=1:6--->n(HCl)=6*0,03=0,18 моль mв-ва(HCl)=n*M=0,18*36,5=6,57 г mр-ра(HCl)=mв-ва(HCl)/w=6,57/0,143=45,94 г Ответ:45,94 г
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