Пожалуйста помогите решит задачу на солнце согрелись несколько котов,они имели 10 лап больше чем уш . сколько кошек согрелись на солнце

Математика

Пожалуйста помогите решит задачу на солнце согрелись несколько котов,они имели 10 лап больше чем уш . сколько кошек согрелись на солнце

Автор: Гость