Пожалуйста помогите решит задачу на солнце согрелись несколько котов,они имели 10 лап больше чем уш . сколько кошек согрелись на солнце
Математика
Пожалуйста помогите решит задачу на солнце согрелись несколько котов,они имели 10 лап больше чем уш . сколько кошек согрелись на солнце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+2=12 вот дерите но я думаю что ты это выдумал
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