Пожалуйста помогите с физикой! СРОЧНО! Вопрос: от каких факторов зависит сила трения скольжения и куда она направлена?
Физика
Пожалуйста помогите с физикой! СРОЧНО! Вопрос: от каких факторов зависит сила трения скольжения и куда она направлена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если исходить из формулы, то очевидно, что она зависит от коеффициента трения и силы реакции опоры. Коэффициент трения зависит от материалов поверхностей, степени их обработки и наличия смазки. Сила реакции опоры зависит от силы тяжести тела и наклона поверхности. Также экспериментально была доказана зависимость от скорости движения, но в школе это не учитывают. А направлена сила трения скольжения в противоположную движению сторону.
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