Пожалуйста помогите с решением. При каком значении а не имеет смысла выражение 500:((-77:7+7)х23+а) спасибо

Математика

Пожалуйста помогите с решением. При каком значении а не имеет смысла выражение 500:((-77:7+7)х23+а) спасибо

Автор: Гость