Пожалуйста помогите Ширина прямоугольника на 6 см меньше его длины. Если ширину ??величить на 5 см, а длину на 2 см, то площадь его увеличится на 110 см2. Найдите длину и ширину прямоугольника.

Математика

Пожалуйста помогите Ширина прямоугольника на 6 см меньше его длины. Если ширину ??величить на 5 см, а длину на 2 см, то площадь его увеличится на 110 см2. Найдите длину и ширину прямоугольника.

Автор: Гость