Пожалуйста помогите Ширина прямоугольника на 6 см меньше его длины. Если ширину ??величить на 5 см, а длину на 2 см, то площадь его увеличится на 110 см2. Найдите длину и ширину прямоугольника.
Математика
Пожалуйста помогите Ширина прямоугольника на 6 см меньше его длины. Если ширину ??величить на 5 см, а длину на 2 см, то площадь его увеличится на 110 см2. Найдите длину и ширину прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Х длина х-6 ширина х(х-6) площадь х-6+5=х-1 новая ширина х+2 новая длина (х-1)(х+2)- новая площадь х(х-6)+110=(х-1)(х+2) х²-6х+110=х²-х+2х-32 -6х-2х+х=-110-2 -7х=-112 х=16см длина 16-6=10см ширина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Описание бабушкиной комнаты (М. Осоргин) На свете, на всем белом свете — а уж на что он велик! — не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от при...
Информатика
Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нечетн??х отрицательных элементов соответствующей строки двумерного массива.
Қазақ тiлi
Биология
Чем питается хохлатая пеганка(типо утка)? 1) древесными насекомыми 2) семенами ??войных растений 3) побегами лесных трав 4) прибреж...