Пожалуйста помогите Ширина прямоугольника на 6 см меньше его длины. Если ширину ??величить на 5 см, а длину на 2 см, то площадь его увеличится на 110 см2. Найдите длину и ширину прямоугольника.

Математика
Пожалуйста помогите Ширина прямоугольника на 6 см меньше его длины. Если ширину ??величить на 5 см, а длину на 2 см, то площадь его увеличится на 110 см2. Найдите длину и ширину прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х длина х-6 ширина х(х-6) площадь х-6+5=х-1 новая ширина х+2 новая длина (х-1)(х+2)- новая площадь х(х-6)+110=(х-1)(х+2) х²-6х+110=х²-х+2х-32 -6х-2х+х=-110-2 -7х=-112 х=16см длина 16-6=10см ширина
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