Пожалуйста, помогите!!!Синтаксический разбор предложения: Случайное, являясь неизбежным , приносит пользу всякому труду.
Русский язык
Пожалуйста, помогите!!!Синтаксический разбор предложения: Случайное, являясь неизбежным , приносит пользу всякому труду.
Ответ(ы):
Гость:
Случайное-подлежащее являясь неизбежным- деепричастие подчеркивается как обстоятельство приносит-сказуемое пользу-дополнение труду-дополнение всякому-определение
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