Пожалуйста помогите сижу на уроке:при высокой температуре тело больного следует ??ротереть раствором спирта.Зачем?(физика)

Физика
Пожалуйста помогите сижу на уроке:при высокой температуре тело больного следует ??ротереть раствором спирта.Зачем?(физика)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спирт испаряется с поверхности кожи. кожа охлаждается, поэтому температура немного снижается
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