Пожалуйста помогите. Сколько молей и сколько молекул газа в сосуде вместимостью 250 см3, если давление газа 556 мм рт. ст., а температура равна 10 ° С?
Физика
Пожалуйста помогите. Сколько молей и сколько молекул газа в сосуде вместимостью 250 см3, если давление газа 556 мм рт. ст., а температура равна 10 ° С?
Ответ(ы):
Гость:
556 мм рт. ст переводим в Па, умножим на 133,3=74115 Па.Объём переведём в м3 будет 25умножить на 10 в минус 4 степени. Т=283К. По ур. Менделеева- Клапейрона: ν =рV/RT, R=8,31
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