Пожалуйста помогите. Сколько молей и сколько молекул газа в сосуде вместимостью 250 см3, если давление газа 556 мм рт. ст., а температура равна 10 ° С?

Физика

Пожалуйста помогите. Сколько молей и сколько молекул газа в сосуде вместимостью 250 см3, если давление газа 556 мм рт. ст., а температура равна 10 ° С?

Автор: Гость