Пожалуйста помогите составить только условие к задаче. Расстояние от Ташкента д?? Самарканда 300 км. Поезд "Афросиёб" проведёт это расстояние за 2 часа 30 минут. Найдите скорость поезда "Афросиёб".

Математика

Пожалуйста помогите составить только условие к задаче. Расстояние от Ташкента д?? Самарканда 300 км. Поезд "Афросиёб" проведёт это расстояние за 2 часа 30 минут. Найдите скорость поезда "Афросиёб".

Автор: Гость