Пожалуйста помогите составить только условие к задаче. Расстояние от Ташкента д?? Самарканда 300 км. Поезд "Афросиёб" проведёт это расстояние за 2 часа 30 минут. Найдите скорость поезда "Афросиёб".

Математика
Пожалуйста помогите составить только условие к задаче. Расстояние от Ташкента д?? Самарканда 300 км. Поезд "Афросиёб" проведёт это расстояние за 2 часа 30 минут. Найдите скорость поезда "Афросиёб".
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость поезда 120км/ч  V=S\T скорость=300/2 часа 30 минут представляем 2 часа 30 минут=2,30/60=2,1/2=2,5 300/2,5=120 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Назовите высказывания Эпикура Диогена Пиррона и Зенона по вопросу как вы относит??сь к мудрости?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. Выполните самостоятельно.Прочитайте строки из стихотворения А.К. Толстого. Стих--- Вот уж снег последний в поле тает, Белый па...
Ответить
Математика
Ёжики М и N в 9.30 одновременно вышли навстречу друг другу со скоростью соответственно 1 м/с и 2 м/с , и встретились в 9.40 . В 9.30 расстояние меж...
Ответить
Математика
Решите уравнение 69 +4t=2t+153
Ответить
Русский язык
Следующие глаголы проспрягайте в настоящем времени и подберите к ним неопределенную форму Садимся,торопимся,спускаемся.
Ответить