Пожалуйста помогите составить только условие к задаче. Расстояние от Ташкента д?? Самарканда 300 км. Поезд "Афросиёб" проведёт это расстояние за 2 часа 30 минут. Найдите скорость поезда "Афросиёб".
Математика
Пожалуйста помогите составить только условие к задаче. Расстояние от Ташкента д?? Самарканда 300 км. Поезд "Афросиёб" проведёт это расстояние за 2 часа 30 минут. Найдите скорость поезда "Афросиёб".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость поезда 120км/ч V=S\T скорость=300/2 часа 30 минут представляем 2 часа 30 минут=2,30/60=2,1/2=2,5 300/2,5=120 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
Помогите пожалуйста. Выполните самостоятельно.Прочитайте строки из стихотворения А.К. Толстого. Стих--- Вот уж снег последний в поле тает, Белый па...
Математика
Ёжики М и N в 9.30 одновременно вышли навстречу друг другу со скоростью соответственно 1 м/с и 2 м/с , и встретились в 9.40 . В 9.30 расстояние меж...
Математика