Пожалуйста, помогите! Составьте развёрнутый план по теме "Успехи СССР в науке и ку??ьтуре в середине 50-х - начале 60-х гг ХХ века"

Гость: Гость:

1.1. Начало процесса десталинизации в культурной политике. 1.2. Шестидесятники. 2. Система образования и коммунистического воспитания. 2.1. Закон о реформировании средней школы. 2.2. Высшая школа. 3. Научно-техническая революция в СССР. 3.1. Ускорение темпов научно-технического прогресса. 3.2.Основные направления научно-технических изысканий. 3.2.1. В области физики и химии. 3.2.2. Самолетостроение и космонавтика. 3.3. Гуманитарные науки. 4. Новые тенденции в художественной жизни страны. 4.1. Оттепель в литературе. 4.1.1.Реабилитация многих деятелей литературы. 4.1.2. Развивалась новая тематика и углублялась старая. 4.1.3. Самиздат. 4.2. Живопись и скульптура. 4.3. Архитектура. 4.4. Музыкальное искусство. 4.5. Кинематограф. 5. Новое идеологическое наступление на интеллигенцию. 6. Массовая культура.. 7. Народное искусство и художественные промыслы.