Пожалуйста помогите спиши словосочетания. Определи падеж имён существительных. поблёскивала в воздухе покрывалось туманом посеял на грядке шишки ёлки пронёсся по степи напиши бабушке вечер за книгой альбом подруги протекает по ...

Гость: Гость:

Поблёскивала в (чём?) воздухе(П.п.); покрывалось(чем?) туманом(Т.п.); посеял на (чём?) грядке(П.п.); шишки(чего?) ёлки(Р.п.); пронёсся по(чему?) степи(Д.п.); напиши(кому?) бабушке(Д.п.); вечер за (чем?) книгой(Т.п.); альбом(кого?) подруги(Р.п.); протекает по (чему?) равнине(Д.п.); был за (чем?) школой (Т.п.); забыл о (чём?) задаче(П.п.); бежал по (чему?) дороге(Д.п.); вскрикнул от (чего?) боли(Р.п.); были около(чего?) берёзки(Р.п.); скользят по (чему?) глади(Д.п.).