Пожалуйста помогите спиши словосочетания. Определи падеж имён существительных. поблёскивала в воздухе покрывалось туманом посеял на грядке шишки ёлки пронёсся по степи напиши бабушке вечер за книгой альбом подруги протекает по ...
Русский язык
Пожалуйста помогите спиши словосочетания. Определи падеж имён существительных. поблёскивала в воздухе покрывалось туманом посеял на грядке шишки ёлки пронёсся по степи напиши бабушке вечер за книгой альбом подруги протекает по равнине был за школой забыл о задаче бежал по дороге вскрикнул от боли были около берёзки скользят по глади
Ответ(ы):
Гость:
Поблёскивала в (чём?) воздухе(П.п.); покрывалось(чем?) туманом(Т.п.); посеял на (чём?) грядке(П.п.); шишки(чего?) ёлки(Р.п.); пронёсся по(чему?) степи(Д.п.); напиши(кому?) бабушке(Д.п.); вечер за (чем?) книгой(Т.п.); альбом(кого?) подруги(Р.п.); протекает по (чему?) равнине(Д.п.); был за (чем?) школой (Т.п.); забыл о (чём?) задаче(П.п.); бежал по (чему?) дороге(Д.п.); вскрикнул от (чего?) боли(Р.п.); были около(чего?) берёзки(Р.п.); скользят по (чему?) глади(Д.п.).
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