Пожалуйста! Помогите! Срочно! Что общего в рассказах Паустовского Теплый хлеб и Заячьи лапы! 6 класс.
Литература
Пожалуйста! Помогите! Срочно! Что общего в рассказах Паустовского Теплый хлеб и Заячьи лапы! 6 класс.
Ответ(ы):
Гость:
Наносят вред животным.и расскаиваются в этом
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