Пожалуйста, помогите! Срочно надо! Кто еще в силах думать? 75 баллов! объясните, только развернутым ответом! 1 или 2!
Физика
Пожалуйста, помогите! Срочно надо! Кто еще в силах думать? 75 баллов! объясните, только развернутым ответом! 1 или 2!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Воздух в бутылке был теплый он создавал определенное давление на стенки бутылки. Когда воздух охладили его давление стало меньше и внешнее давление сплющит бутылку
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