Пожалуйста, помогите!! Срочно надо Определить характер оксида, написать реакции ??оказывающие хим. свойства: Al2O3 и MgO

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амфотерный реагирует и с кислотами и с щелочами Al2O3 Al2O3+ 6 HСL = 2 AlCl3 = 3 H2O Al2O3 +2 KOH = 2KALO2 + H2O Основной и реагирует с кислотами MgO + 2НСl= MgCl2 + H2O