Пожалуйста, помогите!! Срочно надо Определить характер оксида, написать реакции ??оказывающие хим. свойства: Al2O3 и MgO

Химия
Пожалуйста, помогите!! Срочно надо Определить характер оксида, написать реакции ??оказывающие хим. свойства: Al2O3 и MgO
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
амфотерный реагирует и с кислотами и с щелочами Al2O3 Al2O3+ 6 HСL = 2 AlCl3 = 3 H2O Al2O3 +2 KOH = 2KALO2 + H2O Основной и реагирует с кислотами MgO + 2НСl= MgCl2 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На завод отправили 3.600 т угля в вагонах ,по 60 т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90т в каждом.Каких вагонов потребовалось больше и на с...
Ответить
Биология
Основные признаки по которым цветковые делят на семейства
Ответить
Химия
НУ КТО НИБУДЬ!!!!!! ПРИВЕТ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СДЕЛАТЬ ХИМИЮ КТО НИБУДЬ ЗНАЕ?? КАК РЕШИТЬ: 1)расчитайте кол во вещества которое заключаетс...
Ответить
Биология
Переперечислите свойства перекрестноопыляемых растений,ограничивающие их самоопыляемость
Ответить
Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно отправились два поезда. Средня?? скорость одного поезда на 5 км/ч больше скорости другого. Через ...
Ответить