Пожалуйста помогите срочно Найди разность чисел расположенных на 125 единиц слева и 23 единиц справа от числа 445

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125+23=148 - разность чисел, расположенных на расстоянии 125 единиц слева и 23 единиц справа от любого числа (не только от 445) всегда будет равна 148. если это какой-нибудь 3 класс, то возможно, нужен ход решения (для того, чтобы дети поупражнялись с действиями): 445-125=320 445+23=468 468-320=148