Пожалуйста помогите срочно срочно Нада написать сочинение на тему бериги природу. только со своими словами пж пж пж

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Природа - это что нас окружает, если относиться к ней с жестокостью, то нас она отблагодарит тем же! Нужно ухаживать за ней, не бросать мусор на дороге, не загрязнять воздух ядовитыми парами дыма и разных химикатов. Если, любить природу, она полюбит нас в ответ. Зачем бросать мусор, если можно посадить цветы или деревья? Любите природу, и не давайте осквернять ее другим!