Пожалуйста помогите! Срочно!!!! Всем СПАСИБО ПОСТАВЛЮ!!! Можно отвечать на некотор??е вопросы (т.е. не все сразу) Возможны один или два верных ответа!!! 29. В оксиде трехвалентного элемента массовая доля кислорода равна 30%...
Химия
Пожалуйста помогите! Срочно!!!! Всем СПАСИБО ПОСТАВЛЮ!!! Можно отвечать на некотор??е вопросы (т.е. не все сразу) Возможны один или два верных ответа!!! 29. В оксиде трехвалентного элемента массовая доля кислорода равна 30%. Укажите относительную атомную массу элемента: 1) 48 2) 50 3) 56 4) 64
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15) ответ 3. В Na3N степень окисления азота минус три 16). Ответ 3. 18). 2NaNO3=2NaNO2+O2 сумма коэфициентов=5. ответ 3 19). Ответ 2. Т.к KOH+H2SO4=K2SO4+H2O реакция обмена 22). Ответ 2. В KMnO4 степень окисления = плюс 2 23). Ответ 1. 24). Ответ 4. Ca+O2=CaO. CaO+HCl=CaCl2+H2O 26). Ответ и 2 и4 28). 6HBr+2Al=2AlBr3+3H2 сумма коэфициентов =13 ответ 1
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