Пожалуйста помогите! Срочно!!!! Всем СПАСИБО ПОСТАВЛЮ!!! Можно отвечать на некотор??е вопросы (т.е. не все сразу) Возможны один или два верных ответа!!! 29. В оксиде трехвалентного элемента массовая доля кислорода равна 30%...

Химия

Пожалуйста помогите! Срочно!!!! Всем СПАСИБО ПОСТАВЛЮ!!! Можно отвечать на некотор??е вопросы (т.е. не все сразу) Возможны один или два верных ответа!!! 29. В оксиде трехвалентного элемента массовая доля кислорода равна 30%. Укажите относительную атомную массу элемента: 1) 48 2) 50 3) 56 4) 64

Автор: Гость