Пожалуйста помогите!! Сущиствительное плюс прилагательное на казахском про валенки, тёплын валенки нельзя!
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите!! Сущиствительное плюс прилагательное на казахском про валенки, тёплын валенки нельзя!
Ответ(ы):
Гость:
Да я тоже соглашусь с первчм вым ответом
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