Пожалуйста помогите!! Сущиствительное плюс прилагательное на казахском про валенки, тёплын валенки нельзя!

Қазақ тiлi

Пожалуйста помогите!! Сущиствительное плюс прилагательное на казахском про валенки, тёплын валенки нельзя!

Автор: Гость