Пожалуйста помогите!! Сущиствительное плюс прилагательное на казахском про валенки, тёплын валенки нельзя!

Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите!! Сущиствительное плюс прилагательное на казахском про валенки, тёплын валенки нельзя!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да я тоже соглашусь с первчм вым ответом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 1 комнате 3 лампочки во 2 4.. сколько лампочек во 2 клмнатк
Ответить
Другие предметы
Некоторые дети из нашего класса отправляются на несколько дней в Москву, повидать несколько мест. Это поездка для 7 - 11 класса. Учительница сказал...
Ответить
Обществознание
Расскажите о человеке которого вы любите
Ответить
Қазақ тiлi
Диалог на тему: Сенің әуес ісің қандай?
Ответить
Математика
Миша с мамой отправились к бабушке в гости. От своей станции метр до станции перес??дки они поехали 6 станций, что составляет третью часть всех ста...
Ответить