ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ Выразите числа в виде приближенного умножения десятичной д??оби до сотых 4/29 и 2 6/31 (2 целых 6 тридцать первых)

Математика

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ Выразите числа в виде приближенного умножения десятичной д??оби до сотых 4/29 и 2 6/31 (2 целых 6 тридцать первых)

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