ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ Выразите числа в виде приближенного умножения десятичной д??оби до сотых 4/29 и 2 6/31 (2 целых 6 тридцать первых)
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ Выразите числа в виде приближенного умножения десятичной д??оби до сотых 4/29 и 2 6/31 (2 целых 6 тридцать первых)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.3, 2,63 Наверное) ..................................................................................................................
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