Пожалуйста помогите ,заранее огромное спасибо .отправившись на прогулку черепаха тортила за первый час проползла 23/50 километра, что на 5/50 километров больше чем за второц час.сколько километров проползла Тортила за 2 часа?

Математика

Пожалуйста помогите ,заранее огромное спасибо .отправившись на прогулку черепаха тортила за первый час проползла 23/50 километра, что на 5/50 километров больше чем за второц час.сколько километров проползла Тортила за 2 часа?

Автор: Гость