Пожалуйста помогите зделать Д/З по русскому языку! Задание звучит так: Выписать более употребляемые суфиксы в именах прилогательных! Помогите срочно за правильный ответ даю целых 25 баллов!
Русский язык
Пожалуйста помогите зделать Д/З по русскому языку! Задание звучит так: Выписать более употребляемые суфиксы в именах прилогательных! Помогите срочно за правильный ответ даю целых 25 баллов!
Ответ(ы):
Гость:
Я уверен, ну по мне я чаще всего встречаю суффиксы -ив-, -ов-, -ев-. Остальные намного реже, а так я сталкиваюсь в основном с причастиями.
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