Пожалуйста, приведите 10 примеров на казахском языке, с переводом пожалуйста,тема: как себя вести в общественных местах.

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Пожалуйста, приведите 10 примеров на казахском языке, с переводом пожалуйста,тема: как себя вести в общественных местах.

Автор: Гость