Пожалуйста, приведите 10 примеров на казахском языке, с переводом пожалуйста,тема: как себя вести в общественных местах.
Қазақ тiлi
Пожалуйста, приведите 10 примеров на казахском языке, с переводом пожалуйста,тема: как себя вести в общественных местах.
Ответ(ы):
Гость:
1.адамдардың сөзін бөлме 2. үлкендерді сыйла 3. мәдениетті сөйле 4.өзіңді сыпайы ұста 5.кішілерге қамқор бол 6. қолынды шошайтпа 7. дөрекі сөздер айтпа 8. жақсылап тында 9. керек емес нәрселерді айтпа 10. таза жүр
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