ПОЖАЛУЙСТА проведите синтаксический разбор предложения : По дороге зимней, скучн??й тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит.

Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА проведите синтаксический разбор предложения : По дороге зимней, скучн??й тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(повеств., невоск., сложное: 1. - распр., неосл.                                                     2. - распр., неосл.)
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