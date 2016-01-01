Пожалуйста проверьте текст у меня с русским плохо. Можно поправить текст. я вам р??сскажу о Купце Степановича Парамоновича Калашникова. Парамонович Калашников - главный герой поэмы «песня про царя Ивана Васильевича молодого оп...

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Пожалуйста проверьте текст у меня с русским плохо. Можно поправить текст. я вам р??сскажу о Купце Степановича Парамоновича Калашникова. Парамонович Калашников - главный герой поэмы «песня про царя Ивана Васильевича молодого опричника и удалого купца Калашникова». Он сильный и смелый . Описание внешности купца : он молод, красив. Степан Парамонович, хороший купец – он умеет продавать товар: «Речью ласковой гостей он заманивает…». Калашников любит Алену Дмитриевну. Он грозится, в случае измены жены, запереть ее на замок. Когда Алена Дмитриевна рассказала мужу о бесчестном поступке Киребеевича. Он не задумываясь вызывает на смертный бой. Герой знает о том, что Киребеевич – любимец Ивана Грозного. Он знает если убить его любимчика то вызовет гнев царя. Но на это герою всё равно. теперь он должен отстоять честь и восстановить свое доброе имя. Решаясь на бой купец думает не только о себе но и о близких. Калашников побеждает опричника – от удара опричник падает замертво. Из-за этого царь приходит в гнев . Калашников понимает, что царь казнит его. И он с достоинством принимает это. Но он просит позаботится о его жене и детях. Калашников погибает и он остаётся в сердцах его родных и в сердцах русского народа.

Автор: Гость