Пожалуйста, ради всего святого, помогите решить тригонометрическое выражение .то, что я решил не совпадает ни с одним вариантом ответа

Алгебра

Пожалуйста, ради всего святого, помогите решить тригонометрическое выражение .то, что я решил не совпадает ни с одним вариантом ответа

Автор: Гость