Пожалуйста, ради всего святого, помогите решить тригонометрическое выражение .то, что я решил не совпадает ни с одним вариантом ответа

Алгебра
Пожалуйста, ради всего святого, помогите решить тригонометрическое выражение .то, что я решил не совпадает ни с одним вариантом ответа
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Ответ(ы):
Гость:
Получится вот так :) Ответ под номером 2
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