Пожалуйста разберите по частям речи предложение : В середине двадцатого века оно ??остигло двух миллиардов пятьсот семнадцати миллионов
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Пожалуйста разберите по частям речи предложение : В середине двадцатого века оно ??остигло двух миллиардов пятьсот семнадцати миллионов
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