Пожалуйста реши, мне очень срочно... Заранее спасибо) Группа состоит из стрелков.Если каждый стрелок сделает по одному выстрелу,то вероятность того, что в цель попал только один стрелок равна 0,3. Вероятность совместного пром...

Математика

Пожалуйста реши, мне очень срочно... Заранее спасибо) Группа состоит из стрелков.Если каждый стрелок сделает по одному выстрелу,то вероятность того, что в цель попал только один стрелок равна 0,3. Вероятность совместного промаха равна 0,025.Найти вероятность попадания в цель каждым стрелком.

Автор: Гость