Пожалуйста,решите геометрию и алгебру Алгебра: найдите пятую степень числа,если его куб равен -1/8 Геометрия; постройте угол COD ,равный 60°. Отметьте точки M и N так,чтобы отрезок MN принадлежал внешней области угла COD

Математика
Пожалуйста,решите геометрию и алгебру Алгебра: найдите пятую степень числа,если его куб равен -1/8 Геометрия; постройте угол COD ,равный 60°. Отметьте точки M и N так,чтобы отрезок MN принадлежал внешней области угла COD
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A в кубе = ( минус одна восьмая), a а (первое известно?или а3?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите наибольшее натуральное число, любые две последовательные цифры которого образуют число кратное 17.
Ответить
Литература
Придумайте сказку анекдот
Ответить
Русский язык
Нарисовать схемы предложения.Пошол дождь
Ответить
Литература
Сочинить загадки о временах года (2 класс)
Ответить
Математика
Докажи неравенство:(×+3)×(×-10)<(×-5)×(×-2)
Ответить