Пожалуйста,решите геометрию и алгебру Алгебра: найдите пятую степень числа,если его куб равен -1/8 Геометрия; постройте угол COD ,равный 60°. Отметьте точки M и N так,чтобы отрезок MN принадлежал внешней области угла COD

Математика

Пожалуйста,решите геометрию и алгебру Алгебра: найдите пятую степень числа,если его куб равен -1/8 Геометрия; постройте угол COD ,равный 60°. Отметьте точки M и N так,чтобы отрезок MN принадлежал внешней области угла COD

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