Пожалуйста решите уравнения с log 1.log_7(2-x) 2.log_1/2(x^2-4)gt;log_1/2(x+2)-1 3.log_2(x^-3x+2)lt;1+log_2(x+2)
Алгебра
Пожалуйста решите уравнения с log 1.log_7(2-x) 2.log_1/2(x^2-4)gt;log_1/2(x+2)-1 3.log_2(x^-3x+2)lt;1+log_2(x+2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ОДЗ x²-4>0⇒(x-2)(x+2)>0 x=2 x=-2 x<-2 U x>2 x+2>0⇒x>-2 x∈(2;∞) x²-4<2x+4 x²-2x-8<0 x1+x2=2 u x1*x2=-8 x1=-2 U x2=4 -2<x<4 Ответ x∈(2;4) 3 ОДЗ x²-3x+2>0 x1+x2=3 U x1*x2=2 x1=1u x2=2 x<1 U x>2 x+2>0⇒x>-2 x∈(2;∞) x²-3x+2<2x+4 x²-5x-2<0 D=25-8=17 x1=(5-√17)/2 u x2=(5+√17)/2 (5-√17)/2<x<(5+√17)/2 Ответ x∈(2;(5+√17)/2)
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