ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧУ! Трёхлитровую банку родник наполняет водой за 6сек.Сколько литров воды даёт этот родник за 1 мин? 5 мин? 10мин?

Математика

ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧУ! Трёхлитровую банку родник наполняет водой за 6сек.Сколько литров воды даёт этот родник за 1 мин? 5 мин? 10мин?

Автор: Гость