ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧУ! Трёхлитровую банку родник наполняет водой за 6сек.Сколько литров воды даёт этот родник за 1 мин? 5 мин? 10мин?
Математика
ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ЗАДАЧУ! Трёхлитровую банку родник наполняет водой за 6сек.Сколько литров воды даёт этот родник за 1 мин? 5 мин? 10мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3л-6с 1мин-?л 1мин-60с 5мин-?л 5мин-300с 10мин-?л 10мин-600с 1) 6:3=2секунды на 1 литр 2)60:2=30л за 1мин 3)300:2=150л за 5мин 4)600:2=300л за 10мин
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