Пожалуйста сделайте морфологический разбор (циферка 3) у слов :облако ПРЕВРАТИЛОС??,размыл ТРОПИНКУ,В ЗЕЛЕНЫЙ цвет. Заранее спасибо)

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Пожалуйста сделайте морфологический разбор (циферка 3) у слов :облако ПРЕВРАТИЛОС??,размыл ТРОПИНКУ,В ЗЕЛЕНЫЙ цвет. Заранее спасибо)

Автор: Гость