Пожалуйста сделайте морфологический разбор (циферка 3) у слов :облако ПРЕВРАТИЛОС??,размыл ТРОПИНКУ,В ЗЕЛЕНЫЙ цвет. Заранее спасибо)
Русский язык
Пожалуйста сделайте морфологический разбор (циферка 3) у слов :облако ПРЕВРАТИЛОС??,размыл ТРОПИНКУ,В ЗЕЛЕНЫЙ цвет. Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То есть синтаксис указать?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Подчеркните слагаемые алгебраической суммы, запишите выражение без скобок и найдите его значение: а) 56-38+(-27)-(-42) б) -45+(-31)-(-20)+19 ...
Обществознание