Пожалуйста, скажите НОРМАЛЬНУЮ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ: В детский сад привезли 3 ящика фруктов по 8 кг в каждом. Часть фруктов за завтраком съели, и тогда осталось 15 кг. Сколько килограммов фруктов съели за завтраком?
Математика
Пожалуйста, скажите НОРМАЛЬНУЮ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ: В детский сад привезли 3 ящика фруктов по 8 кг в каждом. Часть фруктов за завтраком съели, и тогда осталось 15 кг. Сколько килограммов фруктов съели за завтраком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привезли - 3 ящ. по 8 кг. Осталось - 15 кг. Съели -? кг.
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