пожалуйста! сочини загадку использюя план! загадай предмет, как он выглядит, что в нем интересного , как его можно легко узнать!

Литература
пожалуйста! сочини загадку использюя план! загадай предмет, как он выглядит, что в нем интересного , как его можно легко узнать!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И яркие и бледные , всё время кружат в небесах, их  узнает каждый человек по пению прекрасному.( птицы)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Уравнение реакции нитрования глицерина
Ответить
Английский язык
Помогите написать на англиском с преводом об отдыхе письмо
Ответить
Английский язык
Помогиииитееееее!!!!! Твой иностранный друг собирается посетить тебя в августе. что ты ей или ему напишешь о погоде в твоем регионе в августе (3...
Ответить
Английский язык
Плиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииз прошу помогите!!!
Ответить
Математика
Максим выбирает случайное трёхзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 5.
Ответить