пожалуйста! сочини загадку использюя план! загадай предмет, как он выглядит, что в нем интересного , как его можно легко узнать!

Литература

пожалуйста! сочини загадку использюя план! загадай предмет, как он выглядит, что в нем интересного , как его можно легко узнать!

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