пожалуйста! сочини загадку использюя план! загадай предмет, как он выглядит, что в нем интересного , как его можно легко узнать!
Литература
пожалуйста! сочини загадку использюя план! загадай предмет, как он выглядит, что в нем интересного , как его можно легко узнать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И яркие и бледные , всё время кружат в небесах, их узнает каждый человек по пению прекрасному.( птицы)
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